Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 119,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 120,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.527 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 24,32 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 407,82 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 24.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,99 USD je Aktie aus.

