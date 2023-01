Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 118,14 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 118,24 EUR ab. Bei 118,00 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 4.164 Stück.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 66,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 22,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 407,82 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

