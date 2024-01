Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 208,93 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 208,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 425.089 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 43,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 124,31 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 68,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 225,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2023. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 22.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

