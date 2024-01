Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Freitagvormittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 213,00 USD.

Die Tesla-Aktie gab im London-Handel um 17:35 Uhr um 0,1 Prozent auf 213,00 USD nach. Bei 211,50 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 9.619 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,00 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 40,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,88 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 66,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 225,00 USD aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 22.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Elon Musk will mehr Kontrolle bei Tesla - Sorge um Überstimmung durch Großaktionäre