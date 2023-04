Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 165,52 EUR

-1,79% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 165,14 EUR. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 164,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 37.231 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 333,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 50,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Abschläge von 71,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 388,82 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 25.01.2023. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 17.719,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,92 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Buffett-Investment BYD: BYD-Gründer kündigt neue Stoßdämpfertechnologie an und äußert sich zur Zukunft des autonomen Fahrens

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Teslas Model 3 soll billiger werden - Insider mit ersten Informationen zum neuen Design

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com