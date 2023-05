Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 165,08 EUR

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 164,58 EUR zu. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,88 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 163,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.235 Stück gehandelt.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 92,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Mit einem Kursverlust von 41,44 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.07.2023 erwartet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

