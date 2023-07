Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 293,40 USD bewegte sich die Tesla-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tesla-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 293,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352.255 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 6,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,30 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 308,00 USD.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 23.329,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.756,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Umstellung bei NASDAQ-Wert Tesla: Tesla Model S und X zukünftig nur noch als Linkslenker verfügbar

Cathie Woods ARK Invest nimmt Gewinne bei Coinbase-Aktie mit

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig