Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag nach

Das Papier von Tesla befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 889,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 883,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 895,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.875 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,64 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 574,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 845,42 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.934,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 11.958,00 USD umgesetzt.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 12,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

