Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Kursverlauf

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Dienstagnachmittag Boden gut

19.08.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 336,26 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 336,26 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 337,34 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,72 USD. Zuletzt wechselten 1.949.500 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 45,27 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 202,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 65,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 249,38 USD angegeben.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD – eine Minderung von 11,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,50 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

