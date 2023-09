Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 266,65 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 266,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 143.251 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 313,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 61,82 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 24.927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16.934,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 18.10.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

