Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 262,90 USD ab.

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 262,90 USD abwärts. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 261,20 USD ab. Mit einem Wert von 264,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24.817.956 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 22.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 241,67 USD angegeben.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.927,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 16.934,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,36 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Elon Musk beschuldigt Bürgerrechtsorganisation: X hat 90 Prozent seines Wertes verloren

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: NHTSA fordert von Tesla Daten zum "Elon Mode" - Verfahren wohl kurz vor dem Abschluss