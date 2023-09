Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 248,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 248,75 EUR zu. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,80 EUR aus. Bei 248,35 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.390 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 27,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,25 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.927,00 USD – ein Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 16.934,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

