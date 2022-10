Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Mittwochnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 224,70 EUR

0,13% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 225,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 228,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,25 EUR. Bisher wurden heute 48.943 Tesla-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,69 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 598,42 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 20.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,13 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla mit neuem Auslieferungsrekord in Deutschland: So dominant ist Tesla auf dem heimischen Elektroauto-Markt

Tesla, BMW & Co: Macht der hohe Strompreis E-Autos weniger attraktiv?

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer