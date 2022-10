Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 225,45 EUR

Das Papier von Tesla legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 225,65 EUR. Bei 226,25 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 226,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.535 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 37,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 16,80 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 598,42 USD aus.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,13 USD je Tesla-Aktie belaufen.

