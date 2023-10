Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Donnerstagmittag ein

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 230,69 USD nach.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,9 Prozent auf 230,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 745.921 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,74 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,00 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,76 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.927,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.934,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

Schwacher Handel: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge

Meist zugelassenes Fahrzeug von NASDAQ-Star Tesla-Aktie: Dieses Tesla-Modell dominiert und bleibt Verkaufsschlager in Europa