Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla mit herben Abschlägen am Nachmittag

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,7 Prozent auf 223,91 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 7,7 Prozent auf 223,91 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 222,76 USD. Bei 225,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.472.510 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 33,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Abschläge von 54,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 235,56 USD.

Am 19.07.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

