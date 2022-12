Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Tesla am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 141,04 EUR

-0,68% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 142,92 EUR nach oben. Bei 149,86 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 144,52 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.406 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 141,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 432,27 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.454,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Kaum Gewinner unter Bitcoin, Ether, Ripple & Co: Die Tops und Flops der Kryptowährungen im Jahr 2022

Software macht Probleme: Darum wurden 2022 so viele Tesla-Fahrzeuge zurückgerufen

Schneller von null auf hundert: Mercedes-Benz verkauft Beschleunigungsboost im Jahres-Abo