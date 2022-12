Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 148,12 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 146,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 146,50 EUR. Mit einem Wert von 144,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 16.692 Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR an. Mit einem Zuwachs von 59,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 141,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

