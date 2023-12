Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag in Grün

Tesla im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 255,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 16:07 Uhr 1,3 Prozent. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,01 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,48 USD. Zuletzt wechselten 21.038.560 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 17,16 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,14 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,07 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko

Teslas "Holiday-Update": Diese Softwareneuheiten sind das Weihnachtsgeschenk an Tesla-Besitzer

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus