Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 119,92 EUR

1,80% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 118,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 119,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 118,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.559 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 23,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 407,82 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: US-Arbeitsbehörde ermittelt gegen Tesla wegen Verstoß gegen Arbeitnehmerrechte

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images