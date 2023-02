Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 194,50 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 194,68 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 195,16 EUR. Mit einem Wert von 194,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 102.899 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 44,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 102,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 383,91 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 25.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 USD je Tesla-Aktie belaufen.

