Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Vormittag an Boden

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 193,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 194,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 194,02 EUR. Zuletzt wechselten 5.503 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 100,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 383,91 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Wall Street-Aktie Tesla: Erste großvolumige Semi-Fabrik - Tesla erweitert Gigafactory in Nevada

Dies sind die 20 reichsten Milliardäre der Welt

Tesla-Vorstandsmitglieder: Elon Musks Privatisierungspläne waren ernst gemeint

