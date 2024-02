Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 193,37 USD ab.

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 3,3 Prozent auf 193,37 USD ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 192,23 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 196,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 23.558.107 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 152,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 21,20 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,78 USD je Tesla-Aktie an.

Am 24.01.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 17.04.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 3,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Star-Investor Mark Cuban schießt gegen Tesla: "Ich fahre fast ausschließlich meinen Kia"

Tesla-Aktie nachbörslich unbeeindruckt: Bürgerbefragung zur Erweiterung der Tesla-Fabrik Grünheide beendet

US-Präsident Biden blockiert wohl Verkehrswende zu E-Mobilität