Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla knickt am Donnerstagnachmittag ein

Die Tesla-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 167,62 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 165,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 54.196.867 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 363,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 53,89 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Mit einem Kursverlust von 64,62 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 388,36 USD an.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Tesla-Aktie belaufen.

