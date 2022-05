Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 626,60 EUR

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 655,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 654,50 EUR. Bei 681,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.299 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. 39,30 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.05.2021 bei 459,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,83 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 868,18 USD aus.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.756,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,10 USD je Tesla-Aktie.

Keine Orders aus Europa mehr möglich: Tesla ermöglicht Cybertruck-Bestellungen nur noch aus Nordamerika

Tesla legt Pläne zu Markteintritt in Indien auf Eis

Tesla-Aktie schließt klar im Minus: Tesla nicht mehr in S&P-Nachhaltigkeitsindex

