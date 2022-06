Tesla Aktie News: Tesla am Montagmittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 625,40 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 626,70 EUR. Bei 626,70 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 621,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.041 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 41,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2021 auf bis zu 510,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 868,33 USD.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.756,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD in den Büchern standen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 16,35 USD je Aktie aus.

Tesla-Aktie: Tesla soll Mitarbeiter über Social Media überwacht haben

Trotz kurzfristiger Turbulenzen: Mizuho-Analyst sieht in der Tesla-Aktie großes Aufwärtspotenzial

SpaceX entlässt offenbar Mitarbeiter nach Kritik an Konzernchef Elon Musk

