Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 282,49 USD ab.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 282,49 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 755.747 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 11,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Abschläge von 63,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 316,00 USD je Tesla-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,40 USD je Tesla-Aktie.

