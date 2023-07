Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Tesla

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 250,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 3,5 Prozent auf 250,95 EUR. Bei 249,10 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.499 Stück gehandelt.

Bei 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 61,59 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 308,00 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,41 USD fest.

