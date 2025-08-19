Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 322,22 USD ab.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 322,22 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 321,36 USD. Bei 329,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.465.715 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). 51,60 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 249,38 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Visier: Darum schießt die US-Luftwaffe auf Tesla Cybertrucks

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen