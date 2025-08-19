DAX24.259 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.810 -0,3%Nas20.941 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Intel 855681 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %) Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

20.08.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 322,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
271,10 EUR -12,10 EUR -4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 322,22 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 321,36 USD. Bei 329,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.465.715 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). 51,60 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 249,38 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Visier: Darum schießt die US-Luftwaffe auf Tesla Cybertrucks

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen