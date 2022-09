Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 312,00 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 308,95 EUR nach oben. Bei 310,05 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,90 EUR. Zuletzt wechselten 32.054 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 360,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 14,18 Prozent zulegen. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Mit Abgaben von 59,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 679,33 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16.934,00 USD gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,05 USD je Aktie.

