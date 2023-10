Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 219,96 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:03 Uhr bei 219,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 540.525 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 234,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 18.10.2023. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

