Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Vormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 214,35 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 214,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 212,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.462 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,73 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,56 USD je Tesla-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Von Kugeln durchlöcherter Tesla aufgefunden: Musk testet Cybertruck auf Kugelsicherheit

Tesla reagiert auf lange Wartezeiten an Supercharger-Ladestationen: Neue "Staugebühr" geplant

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet