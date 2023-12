Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 259,36 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 259,36 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 259,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22.668.961 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 60,74 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 223,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,07 USD je Aktie.

