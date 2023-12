Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 235,05 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 235,05 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 235,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 235,00 EUR. Bisher wurden heute 13.428 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,74 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 59,00 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 223,33 USD.

Am 18.10.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 23.350,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.454,00 USD umgesetzt.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

