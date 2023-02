Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 192,50 EUR

Um 12:06 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 193,64 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 191,96 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.291 Tesla-Aktien.

Bei 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 44,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 101,08 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 383,91 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,62 USD je Aktie.

