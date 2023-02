Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 193,20 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 193,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 193,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.122 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Mit Abgaben von 101,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 383,91 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 5,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

