Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag billiger

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 193,22 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 193,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.946 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 35,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 152,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Mit Abgaben von 21,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,78 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie verdient.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 3,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

