Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 198,04 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 198,04 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,44 USD an. Bei 193,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 23.900.486 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,37 USD am 28.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 215,78 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,08 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

