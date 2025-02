Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Freitagnachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 351,99 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 351,99 USD ab. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 350,30 USD ein. Bei 353,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.648.767 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,78 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 277,71 USD.

Tesla ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 25,71 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,17 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,92 USD je Aktie aus.

