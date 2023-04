Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Freitagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 149,56 EUR

Um 16:07 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 165,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,79 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.277.549 Stück gehandelt.

Bei 363,50 USD erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 55,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 386,55 USD.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.719,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 31,66 Prozent gesteigert.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,57 USD fest.

