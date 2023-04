Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 150,62 EUR

Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 163,09 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,55 USD an. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 160,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 166,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.970.819 Tesla-Aktien.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 363,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 60,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 386,55 USD.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 17.719,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.07.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,57 USD je Aktie.

