Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 178,25 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 179,26 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.558.641 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Mit einem Zuwachs von 67,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 170,11 USD.

Am 23.04.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,80 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,33 Mrd. USD umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 17.07.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,43 USD je Aktie aus.

