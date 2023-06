Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Tesla 233,65 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 278,69 USD. Zuletzt wechselten 1.245.142 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 11,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 101,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 173,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.07.2023 erwartet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

