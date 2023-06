Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 234,40 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 268,75 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 265,11 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 275,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 47.334.926 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,50 USD aus.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.329,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2023 aus.

