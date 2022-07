Tesla Aktie News: Tesla am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Tesla 754,80 EUR

Um 21.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 749,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 750,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 742,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.516 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 30,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2021 auf bis zu 536,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 847,50 USD angegeben.

Tesla veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 24.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 11,66 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

