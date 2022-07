Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 744,90 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 21.07.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 741,90 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 742,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 742,10 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.029 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,31 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 536,80 EUR fiel das Papier am 28.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,21 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 847,50 USD.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 80,54 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Am 24.07.2023 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 11,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

