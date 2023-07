Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 260,40 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 260,40 USD. Bei 258,88 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.488.809 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 17,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 60,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 316,00 USD aus.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 18.10.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

NASDAQ-Titel Tesla deutlich schwächer: Tesla erzielt Rekordumsatz, aber Profitabilität leidet nach Preissenkungen

ARK Invest-Chefin Cathie Wood findet NASDAQ-Wert NVIDIA als KI-Aktie zu "offensichtlich" - Wo sie mehr Potenzial sieht