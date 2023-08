Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Tesla am Montagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 227,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 5,7 Prozent auf 227,80 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,75 USD an. Mit einem Wert von 221,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.203.271 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 313,80 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 37,75 Prozent Luft nach oben. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,30 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 245,56 USD.

Tesla gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.927,00 USD umgesetzt, gegenüber 16.934,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

