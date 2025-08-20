DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.867 -0,2%Nas21.150 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,24 +0,3%Gold3.344 -0,1%
Aktienentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

21.08.25 16:11 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 322,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
277,70 EUR -0,30 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 322,39 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 321,08 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 322,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.848.612 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 51,52 Prozent Luft nach oben. Bei 202,60 USD erreichte der Anteilsschein am 29.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,16 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

