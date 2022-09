Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 309,30 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 308,35 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 308,20 EUR nach. Bei 308,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.613 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,35 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 59,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 679,33 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Hot Stocks heute: Long-Trades im Check - Porsche IPO - Tesla kommt auf die Short-Watchlist

Missbrauch von Umweltbonus: Fast jeder vierte in Deutschland verkaufte Tesla verschwunden - Exporte nach Dänemark?

DOGE im Fokus: Dogecoin-Erfinder nicht begeistert von Elon Musks Support für die Kryptowährung

